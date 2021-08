Elezioni Sant’Arpino, Ernesto Di Mattia candidato sindaco

Sant’Arpino (Caserta) – “La diretta e forte volontà di imprimere un nuovo impulso all’azione amministrativa, ha portato alla nascita di una nuova coalizione politica, che ha individuato come candidato a sindaco, per il prossimo appuntamento elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, il dottor Ernesto Di Mattia, sintesi unitaria delle diverse sensibilità politiche presenti nella coalizione”. – continua sotto –

Così in una nota la coalizione che demanda la composizione del programma elettorale ad una commissione politica-programmatica “paritetica”, insieme al candidato sindaco ed individua il professore Giuseppe Limone, come garante della Commissione programmatica, composta dai consiglieri Ernesto Di Serio, Loredana Di Monte, Gennaro Capasso, Giovanni D’Errico, Gennaro Vitale, Ivana Tinto, Elpidio Maisto, Giuseppa Drea, Speranza Belardo, Domenico Iovinella, gruppo “Sant’Arpino in Comune”, associazioni “Terra mia” e “Uniti per Sant’Arpino”. – continua sotto –

Ernesto Di Mattia, ad oggi funzionario pubblico degli enti locali e coordinatore dell’ambito territoriale dei servizi sociali C07, con Master in management pubblico e corso di perfezionamento per dirigenti locali, già dirigente e vicesegretario comunale di vari Comuni dell’hinterland napoletano e casertano, nonché già assessore presso il Comune di Succivo e di vicesindaco presso quello di Sant’Arpino, ha dato quindi la propria disponibilità a mettere le proprie esperienze e competenze al servizio della collettività santarpinese. La scelta del candidato sindaco, avvenuta secondo criteri predefiniti che la stessa coalizione si è posta, è ricaduta, spiegano, “su chi avesse la necessaria esperienza politico-amministrativa unitamente alle competenze tecniche nell’ambito della gestione dell’Ente Locale”.