Aversa, colto da malore alla guida: muore 62enne

Aversa (Caserta) – Ha un malore mentre sta guidando, tampona una vettura e muore poco dopo in ospedale. L’episodio si è verificato in piazza Fuori Sant’Anna. Secondo una prima ricostruzione operata dagli agenti della Polizia municipale, coordinati dal comandante Stefano Guarino, l’uomo, 62 anni, nativo di Aversa, proveniente da via Presidio, ha perso il controllo della propria autovettura, accelerando all’improvviso a seguito di un malore, tamponando una vettura in sosta. – continua sotto –

Immediati i soccorsi anche con un defibrillatore, mentre arrivava un’autoambulanza che trasportava il malcapitato presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati”, dove ai sanitari non rimaneva altro che prendere atto del decesso. Gli esami ospedalieri hanno rilevato che aveva una severa ostruzione coronarica. Solo il caso ha voluto che il bilancio del sinistro non fosse più grave. Pochi secondi prima sul punto dell’incidente c’erano pedoni e ciclisti.