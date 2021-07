Marano di Napoli, sequestrati 22 chili di droga: 3 arresti

La Guardia di finanza di Giugliano in Campania ha arrestato a Marano di Napoli tre spacciatori e posto sotto sequestro 22 chilogrammi di stupefacenti, tra hashish e marijuana, e 11mila euro in contanti. – continua sotto –

L’operazione è scattata quando le Fiamme gialle hanno notato “uno strano via vai di persone” da un appartamento risultato, poi, luogo dello smercio della droga. Il blitz è stato portato a termine dalla compagnia di Pozzuoli coadiuvata dall’unità cinofila della compagnia di Capodichino. I baschi verdi hanno rinvenuto, nell’appartamento, la droga confezionata in singole dosi grazie ad una macchina per il sottovuoto. – continua sotto –

Intuendo, si legge in una nota dei finanzieri, l’esistenza di una vera e propria piazza di spaccio, gli agenti, in seguito a successive perquisizioni, hanno rinvenuto in una buca profonda circa due metri presente in un terreno vicino l’abitazione, oltre 10 chili di hashish, suddivisi in 90 panetti, e circa 12 chili di marijuana suddivisi in 29 buste cellofanate e 680 dosi. Se immessa nel mercato, la droga avrebbe fruttato profitti illeciti per oltre 250mila euro. IN ALTO IL VIDEO