Furti nel parcheggio della stazione ferroviaria di Afragola: arrestato 42enne napoletano

3 arrestati, 13 denunciati, 5.026 persone controllate e 28 contravvenzioni elevate: questo il bilancio dell’attività nell’ultima settimana della Polizia Ferroviaria del Compartimento per la Campania nelle principali stazioni e a bordo treni. I controlli, che sono stati intensificati per il maggior flusso dei viaggiatori legato alla stagione estiva, sono stati svolti in collaborazione con personale del locale Presidio di Protezione Aziendale delle F.S. Italiane che, attraverso l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia, ha consentito di monitorare con estrema efficienza e sicurezza, i flussi dei passeggeri. – continua sotto –

Furti in parcheggio stazione Afragola: un arresto – In particolare, a Napoli, venerdì scorso, è stata eseguita una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di un 42enne napoletano, il quale, nel mese di ottobre, si era reso responsabile, all’interno del parcheggio della stazione di Afragola, dei reati di furto e tentato furto di alcune auto parcheggiate. Le indagini, svolte dalla Polizia Ferroviaria, hanno permesso di individuare l’autore grazie alla visione delle immagini delle telecamere e alla lettura dei tabulati telefonici che hanno confermato la presenza dell’uomo nella stazione al momento del furto. Il 42enne è stato associato presso il carcere di Poggioreale. – continua sotto –

Rubano borsello in bar stazione Napoli Centrale: denunciati – Due algerini di 22 e 39 anni sono stati denunciati dovendo rispondere, in concorso tra loro, di furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale sito nella stazione di Napoli Centrale. La vittima, mentre era seduta nel bar, è stata avvicinata e distratta da uno dei due stranieri, mentre il complice si è impossessato del borsello contenente un telefono cellulare, un tablet e la somma di 700 euro. Grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, i poliziotti hanno individuato e localizzato il giorno stesso i due stranieri che avevano ancora addosso il denaro e il telefono cellulare. La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario. – continua sotto –

Ritrovate due ragazze scomparse – Due le storie a lieto fine nella stazione di Napoli Centrale. Quella di una ragazza di 14 anni che è stata rintracciata il giorno dopo la sua scomparsa. La giovane è stata individuata dai poliziotti a bordo di un treno che aveva preso da Agropoli per incontrare un ragazzo conosciuto sui social. E quella di un’altra ragazza, di 24 anni, di Lecce, rintracciata in stato confusionale e riaffidata alla famiglia dopo un giorno dal suo allontanamento dalla propria abitazione.