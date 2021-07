Nel Salernitano due feriti durante festeggiamenti vittoria Europei

Si registrano due feriti non gravi, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, durante i festeggiamenti per la vittoria degli europei della nazionale italiana. Si tratta di due uomini di origini africane: il primo è rimasto ferito a causa di uno scoppio di un petardo, il secondo era in sella ad una bicicletta quando ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. – continua sotto –

Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati a Polla, nel Salernitano. Il primo ha riportato escoriazioni e ferite lievi ed è stato dimesso questa mattina, il secondo, invece, dopo essere stato assistito dai sanitari del nosocomio pollese è stato trasferito presso un ospedale del Napoletano per aver riportato fratture multiple agli arti inferiori. I festeggiamenti in tutti i paesi del Vallo di Diano si sono protratti fino all’alba di stamani.