Campania, De Luca a Salvini: “Vaccinati e mettiti la mascherina”

“Mettetevi la mascherina, è un piccolo sacrificio che può portare tanti benefici”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Anche i decreti nazionali – ha ricordato – obbligano in moltissime occasioni a tenere la mascherina. Noi abbiamo aggiunto solo che è obbligatorio quando si va in strada. Se vai a passeggiare per le strade commerciale o nelle piazza della movida l’assembramento c’è sempre”. – continua sotto –

Poi De Luca parla della campagna vaccinale: “L’obiettivo è di immunizzare tutta la Campania entro il 2021, quindi dobbiamo passare dai 5milioni di vaccinati di oggi alle 9 milioni di somministrazioni entro novembre”. E mette in allerta sulla variante Delta: “Abbiamo in Campania uno dei focolai della variante Delta. Due ragazzi, uno di 30 e uno di 31 anni, sono finiti in terapia intensiva. Altri ragazzi qualche giorno fa sono tornati da Palma de Maiorca dove avevano partecipato a una festa scapigliata. Sono dell’Asl Napoli 2 Nord, hanno 18 anni e si sono beccati il Covid, variante Delta”. – continua sotto –

Non manca una stoccata a Matteo Salvini: “In questo momento – dice De Luca – vaga per la Campania un esponente politico sceso qui da Milano. Ogni estate abbiamo la consolazione di doverlo ospitare. Il mio invito a questo signore che scende da Milano ogni estate è quello di vaccinarsi, di non fare lo scapigliato. Gli rivolgo un altro invito: passi almeno un’ora della sua giornata a leggere qualcosa e informarsi, lui da quando si sveglia a quando va a dormire pensa solo a fare tweet, interviste, comparsate in televisione. È la nuova classe dirigente del Paese, analfabeti di ritorno e in qualche caso anche di andata. Vaccinati amico mio e mettiti la mascherina. Per il resto, ogni affermazione che lui fa mi fa guadagnare 100mila punti secchi. Che Dio lo benedica”. IN ALTO IL VIDEO