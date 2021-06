Covid nel Casertano, 18 giugno: calano positivi, altri 109 guariti e 7 deceduti

Prosegue il calo dei positivi al Covid-19 in provincia di Caserta: 650 i positivi al 18 giugno, 105 in meno rispetto al giorno precedente. Altri 109 i guariti e 7 deceduti ad Aversa, Caserta, Frignano, Maddaloni, Marcianise (2), Portico di Caserta. Guarda i dati comune per comune: clicca qui