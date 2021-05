Prolungato AstraDay a Caserta: finora 1000 giovani vaccinati su 4890 somministrazioni

Mille giovani vaccinati nella notte per un totale di 4.890 somministrazioni dalle 6 di ieri mattina. Sono questi al momento i numeri provvisori dell’Astra Day organizzato dall’Asl di Caserta presso la caserma Garibaldi e dedicato a tutte le fasce di età. – continua sotto –

Quella che inizialmente doveva essere una 24 ore no stop di vaccinazione con Astrazeneca e che avrebbe dovuto concludersi questa mattina alle 6, proseguirà fino alle 16:30. Decisione presa per non lasciare fuori tutti coloro che avevano tentato nei giorni di scorsi di accedere alla piattaforma per la prenotazione che aveva fatto registrare in due ore 12mila accessi. – continua sotto –

L’obiettivo prefissato è quello di raggiungere circa le 7.044 somministrazioni. Degli oltre 7mila prenotati, più della metà sono under 30 con tantissimi giovani anche di appena 18 anni provenienti da tutta la provincia di Caserta. In servizio per l’Astra Day ci sono oltre 70 infermieri divisi in tre turni, oltre a medici e oss. Con loro gli uomini e le donne della Brigata Garibaldi.