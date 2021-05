Appalti truccati, arresti nel Cosentino: c’è anche sindaco di Praia a Mare

Operazione “Amici in Comune” eseguita nel Cosentino dalla Guardia di Finanza che ha sottoposto agli arresti domiciliari il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò, e un funzionario del Comune. Misure interdittive per altri 9 indagati, tra cui l’ex sindaco di Tortora, Pasquale Lamboglia, non nella sua funzione pubblica ma come imprenditore, oltre a funzionari pubblici, imprenditori ed altri operatori economici. – continua sotto –

L’attività investigativa, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Paola, ha permesso di accertare, plurime condotte – poste in essere da pubblici ufficiali, in concorso con diversi imprenditori e professionisti – così determinando condotte collusive e turbative d’asta anche con riferimento a gare riguardanti l’adeguamento sismico di edifici scolastici. Eseguite perquisizioni in varie zone della Calabria e anche in Campania. – continua sotto –

Sindaco per ben quattro mandati del comune e nota località turistica affacciata sul Mar Tirreno, Praticò sin dagli anni 80, alternandosi tra maggioranza e opposizione, è sempre presente nello scacchiere politico-amministrativo locale. IN ALTO IL VIDEO