Casoria, ruba ruota da un’auto parcheggiata: arrestato

Nella frazione Arpino di Casoria (Napoli) i carabinieri hanno arrestato per furto aggravato un 48enne di Ponticelli, già noto alle forze dell’ordine, che è stato sorpreso in via Toti mentre smontava e portava via la ruota posteriore sinistra di un’utilitaria parcheggiata. E’ stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. – continua sotto –

Ad Afragola, invece, i militari della locale stazione hanno arrestato per evasione un 57enne del luogo, sottoposto al regime dei domiciliari, che in occasione di un controllo è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione. Nel complesso, sono 62 persone e 33 veicoli controllati nell’ultimo weekend dai carabinieri della locale compagnia.