Covid nel Casertano, 31 maggio: prosegue calo contagiati. Altri 187 guariti, un deceduto

Sempre meno positivi al Covid-19 in provincia di Caserta. Al 31 maggio sono 2866 gli attuali positivi: 165 in meno rispetto al giorno 30. Altri 187 i guariti e un deceduto a Lusciano. Resta intorno al 6%, precisamente al 6,48%, la percentuale dei casi positivi sul totale dei tamponi processati. Guarda i dati comune per comune: clicca qui