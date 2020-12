Cesa, da lunedì 7 dicembre riapre il cimitero

Cesa (Caserta) – “Da lunedì 7 dicembre si ritornerà alla normalità per quanto riguarda gli ingressi al cimitero cittadino”. Ad annunciarlo è il consigliere comunale delegato al Cimitero, Francesco Maria Turco. “Dopo la classificazione della Regione Campania come zona Arancione – spiega Turco – abbiamo ritenuto opportuno consentire gli ingressi come era in precedenza. Solo il martedì resterà chiuso per consentire le operazioni di estumulazione ed esumazioni”. – continua sotto –

Lunedì mattina il sindaco Enzo Guida firmerà la relativa ordinanza. Nella fase più acuta della emergenza dapprima il cimitero era stato chiuso, per poi provvedere a consentire gli ingressi scaglionati per lettere alfabetiche.