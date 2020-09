Ambiente e Salute, focus del Polieco col viceministro Sileri a Casal di Principe

Mercoledì 30 settembre, alle ore 11, a Casal di Principe, nel bene confiscato “Casa Don Diana”, in via Urano, si terrà l’incontro “L’emergenza fra roghi di rifiuti e Covid -19”, promosso dal Consorzio nazionale dei rifiuti in polietilene Polieco, in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana. Interverranno il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri; il viceprefetto Filippo Romano, incaricato nazionale di Governo per il contrasto roghi rifiuti; il generale Ciro Lungo, comandante del Gruppo Carabinieri Forestali della Campania; Simmaco Perillo, presidente della cooperativa sociale Nco.

L’introduzione ai lavori sarà della direttrice del Polieco, Claudia Salvestrini, con un focus sulle carenze del sistema di gestione dei rifiuti, con i conseguenti danni all’ambiente e alla salute. L’obiettivo dell’incontro che sarà aperto dai saluti del coordinatore del Comitato don Peppe Diana, Salvatore Cuoci, e del presidente del Polieco, Enrico Bobbio, è fare il punto sulla necessità di rilanciare l’economia circolare e green, cogliendo nella crisi globale scaturita dalla pandemia, l’occasione per uno sviluppo sostenibile, che rimetta al centro le persone e l’ambiente. In tale contesto, sarà poi annunciato il programma del Forum Internazionale sull’economia dei rifiuti promosso dal Consorzio Polieco e previsto per il 2 e 3 ottobre a Napoli all’Hotel Royal Continental.