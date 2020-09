Regionali Campania, Sagliano incontra i cittadini a Casaluce con il campione di arti marziali Di Chiara

Continua il ‘tour’ della candidata alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, Caterina Sagliano. L’esponente della lista “Noi Campani”, sabato 12 settembre, alle ore 20.30, terrà un incontro con i cittadini a Casaluce, nella cornice di “Villa Raphael”. Accanto a lei il campione di arti marziali Francesco Di Chiara, vincitore di importanti premi a livello nazionale. Il maestro, inoltre, è un “attivista” noto a Frignano, sua cittadina d’origine e nell’agro aversano: più volte ha messo a disposizione la sua abilità sportiva per la sicurezza dei cittadini dell’intero comprensorio. Non a caso, ha ricevuto diversi encomi: dai sindaci di Aversa e Frignano per aver messo fuori gioco degli aggressori e difeso cittadini inermi. In programma anche uno spettacolo della scuola di danza “Royal Dance Academy” di Pasquale Chiatto.

Un evento organizzato all’insegna dello sport, uno dei punti cardine del programma elettorale della Sagliano, e che avviene a pochi giorni dalla triste vicenda di cronaca che sta facendo il giro del web. Parliamo del caso “Willy”, il ragazzo picchiato fino alla morte perché tentava di difendere un amico. I due che si sono scaraventati sul giovane praticano arti marziali, il che ha scatenato un intenso dibattito sui social circa la pericolosità e l’incattivimento che questo comporta. Coinvolto, infatti, anche il loro maestro, il quale ha tenuto a precisare che tale sport non ha come fine ultimo la morte dell’altro. A fronte della tragedia, l’evento a Villa Raphael sarà anche un momento in cui il maestro Di Chiara, assieme alla candidata, potrà fare chiarezza sull’importanza, ma anche sui limiti di uno sport come quello delle arti marziali. “Ho scelto di appoggiare Caterina Sagliano – afferma Di Chiara – poiché da anni crede e investe il suo tempo e le sue energie nei giovani. Sono certo che le sue non saranno solo chiacchiere, ma fatti reali e concreti”.

“Sono felice di aver organizzato questo evento volto alla valorizzazione dello sport – commenta Sagliano – che è fondamentale nella vita di tutti noi. È importante, però, tener presente che non bisogna fare di esso un’arma di morte. Sicuramente, il maestro Di Chiara, grazie alla sua professionalità, ci darà delucidazioni in merito. Colgo, infatti, l’occasione per ringraziarlo del suo sostegno alla mia candidatura. Ritengo che Francesco sia un sorta di eroe, un esempio per tutti. Rappresenta per l’intero agro aversano un punto di riferimento, poiché mette a disposizione dei cittadini la sua abilità sportiva al fine di evitare il peggio, spesso rischiando anche la propria vita. Solo con tali presupposti, – conclude – ovvero mettendo le nostre competenze al servizio del territorio, possiamo costruire il domani che meritiamo”.