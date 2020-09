Regionali Campania, il Matese vicino ad Oliviero

Quest’oggi si è svolta nella splendida cornice di Letino un incontro con il consigliere regionale Gennaro Oliviero, in vista delle prossime elezioni regionali del 20/21 settembre prossimo. Presenti oltre al sindaco di Letino e l’intero consiglio comunale, i sindaci e amministratori del partito democratico della comunità montana del Matese.

“È stato un momento emozionante vedere tanti amministratori tutti insieme a dimostrazione di quanto io tenga a questa meravigliosa terra che è il Matese. La loro vicinanza mi ha dato la carica necessaria per riuscire a superare questa ultima e dura settimana di campagna elettorale per toccare tutti gli angoli di questa meravigliosa provincia. Spero di riuscirci senza dimenticare nessuno e se dovessi me ne scuso anticipatamente ma ogni giorno ricevo numerose richieste di incontri, spero di riuscirli ad onorarli tutti”. Il tour elettorale di Oliviero è proseguito verso Caiazzo.