Gricignano, Regionali: Gimmi Cangiano (Fdi) incontra i cittadini

Gricignano (Caserta) – Nella mattinata di domenica 6 settembre, in piazza Municipio a Gricignano, si è tenuta la presentazione della candidatura a consigliere regionale della Campania di Gimmi Cangiano, in forza a Fratelli d’Italia, nella coalizione di centrodestra capeggiata da Stefano Caldoro (in alto il video). Cangiano è supportato a Gricignano dalla vicesindaco e assessore all’Ambiente Anna Michelina Caiazzo, che circa un anno fa, dopo la forte affermazione alle comunali, ha ufficializzato l’adesione al partito guidato da Giorgia Meloni.

Nel suo intervento l’aspirante consigliere regionale ha parlato dell’esperienza difficile vissuta dai cittadini durante l’emergenza Covid e di quanto sia stata cattiva, secondo l’esponente di Fdi, la gestione da parte del presidente Vincenzo De Luca. Non sono mancati passaggi sul tema immigrazione, cavallo di battaglia del centrodestra anche a livello nazionale, e sull’inquinamento, durante il quale Cangiano ha rimarcato il problema della sempre alta incidenza di patologie tumorali in Campania.