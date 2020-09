Filiere culturali e turistiche del Casertano: il sottosegretario Orrico a Piedimonte Matese

Giovedì 10 settembre, alle ore 18, si terrà la visita istituzionale a Piedimonte Matese (Caserta) del sottosegretario di Stato per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Anna Laura Orrico (nella foto). L’esponente del Movimento 5 Stelle prenderà parte ad un incontro pubblico su tematiche inerenti alle filiere culturali e turistiche delle aree interne del Casertano. Sarà l’occasione per fare il punto sulle potenzialità del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, sulle azioni già intraprese e quelle da programmare per la sua tutela e conservazione ed anche per una efficace valorizzazione e messa a sistema, attraverso la definizione di strategie per il turismo sostenibile.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, il Soprintendente ai Beni Culturali delle province di Caserta e Benevento, Mario Pagano, il direttore regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, il vicecomandante generale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, colonnello Danilo Ottaviani, la deputata pentastellata Margherita Del Sesto, il presidente del Parco Regionale del Matese, Vincenzo Girfatti, il presidente della Comunità Montana del Matese, Franco Imperadore, il presidente della Comunità Montana di Monte Santa Croce, Mariano Fuoco, il presidente della Comunità Montana di Montemaggiore, Pasquale Di Fruscio, il presidente del Gal Alto Casertano, Manuel Lombardi, il direttore del Dipartimento Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania, Maria Luisa Chirico, Adolfo Panarello dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Gianluca Vitagliano del Parco Archeologico di Pompei, il maestro pizzaiolo Franco Pepe, ambasciatore italiano del Gusto. A coordinare il giornalista Gianfrancesco D’Andrea. L’evento pubblico si terrà all’aperto, nei pressi del Municipio, in piazza Roma, in considerazione delle attuali disposizioni emergenziali Covid-19.