Aversa, Zannini conta su Clotilde Criscuolo: incontro elettorale al Mater Domini

Aversa (Caserta) – Regionali Campania 2020: Clotilde Criscuolo si schiera con Giovanni Zannini. Il consigliere regionale uscente, ricandidato alle prossime elezioni regionali con la lista “De Luca Presidente”, ottiene, dunque, un altro importante supporto ad Aversa e nell’agro. Clotilde Criscuolo, infatti, oltre ad essere forte delle 456 preferenze ottenute alle trascorse elezioni comunali nella cittadina normanna, è espressione di una famiglia da tempo saldo riferimento nel mondo della formazione. – continua sotto –

Proprio l’Istituto “Mater Domini” di Aversa, di proprietà della famiglia Criscuolo, ha ospitato l’incontro tenutosi, ieri mattina, con il consigliere regionale Zannini. A fare gli onori di casa, oltre alla dottoressa aversana , suo padre, il professore Giuseppe Criscuolo, anima del Mater Domini. Presente, per l’occasione, la consigliera comunale e provinciale Olga Diana che sta conducendo, alacremente, un’opera di proselitismo per la rielezione al Consiglio Regionale dell’avvocato di Mondragone.

Zannini, nel corso del suo intervento, ha rimarcato come il sostegno di Clotilde Criscuolo rientri nel quadro della partecipazione della stessa ad un progetto politico che va al di là dell’appuntamento elettorale e che si caratterizzerà per la valorizzazione di tutte le forze in campo. Proseguono incessantemente, pertanto, anche nell’Agro Aversano, gli incontri dell’avvocato che mira a confermare la sua presenza al Consiglio Regionale con un risultato elettorale tale da conferirgli un forte mandato, frutto di un articolato lavoro di squadra condotto sull’intera provincia di Caserta.