Cesa, coronavirus: 10 positivi nelle ultime due settimane

Cesa (Caserta) – Il sindaco Enzo Guida ha fatto il punto della situazione coronavirus con il Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell’Asl: attualmente, sono 10 i soggetti risultati positivi al Covid-19 a Cesa. Nelle ultime settimane vi è stato un incremento importante. Alcune persone sono guarite, altre sono in attese degli esiti dei tamponi di riscontro.

Dei dieci cittadini positivi alcuni appartengono allo stesso nucleo familiare. Nella gran parte dei casi si tratta di persone che hanno contratto il virus in altre zone. Per ognuno dei soggetti contagiati è stata compiuta la relativa indagine per ricostruire i rapporti. Chi ha avuto contatti con i contagiati è stato posto in isolamento domiciliare.

“Nelle prossime ore – annuncia il sindaco Guida – terremo una riunione del Coc – Centro operativo comunale per definire le ulteriori ed eventuali misure da adottare a livello locale. Nel frattempo, invitiamo tutti a rispettare l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto”.