Camorra, 12 arresti contro il “Quarto sistema” a Torre Annunziata

Operazione della Squadra Mobile, dei Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e degli agenti del commissariato di Torre Annunziata che hanno tratto in arresto 12 persone accusate di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di materiale esplodente, tutti aggravati dal metodo mafioso. L’obiettivo sarebbe stato affermare la supremazia di un nuovo clan a Torre Annunziata, denominato “Quarto sistema” o “Sauriell – Scarpa”.

Il nuovo clan è in aperto e dichiarato contrasto con quelli storicamente egemoni in zona, Gionta e Gallo Cavalieri. Le indagini hanno avuto inizio lo scorso 12 febbraio a seguito di alcuni episodi di esplosione di colpi d’arma da fuoco a Torre Annunziata e Boscoreale verso le porte delle abitazioni di alcuni pregiudicati ed in Piazza Giovanni XXIII a Torre Annunziata. Episodio che evidenziava lo scontro in atto tra un gruppo di giovanissimi legati al clan Gionta ed esponenti del gruppo del Penniniello, composto da pregiudicati tutti residenti nell’omonimo quartiere di Torre Annunziata. Successivamente, le indagini sono state intensificate a seguito del ferimento, avvenuto lo scorso 24 marzo, del pregiudicato Alfonso Scoppetta, cugino di Domenico Balzano, leader del sodalizio criminale.

Le indagini, condotte dal commissariato di Polizia e dal Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno consentito di individuare l’esistenza e la composizione del nuovo sodalizio criminale che ha l’obiettivo principale di acquisire l’egemonia nelle attività estorsive condotte ai danni di imprenditori operanti sul territorio. IN ALTO IL VIDEO