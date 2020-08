Regionali Campania, Mariniello (Fdi) riscuote consensi in tutto l’agro aversano

Il candidato al consiglio regionale della Campania per Fratelli d’Italia, Peppe Mariniello, continua a raccogliere consensi in tutto l’agro aversano. Il politico originario di Lusciano (Caserta) sta portando avanti una campagna elettorale a fari spenti conquistando però, giorno dopo giorno, sempre più strette di mano di amministratori che hanno deciso di sposare il suo progetto politico e sostenerlo in questa avventura verso un posto nel Consiglio di Palazzo Santa Lucia.

Mariniello è un politico di vecchia data, è stato più volte amministratore e conosce bene il territorio. La sua candidatura, a differenza di quanto si possa pensare, in Fratelli d’Italia non è mai stata in discussione e non a caso oggi è una delle punte di diamante del gruppo guidato da Giorgia Meloni. Può contare in amicizie da Aversa a tutti i Comuni dell’Agro e sicuramente sarà una figura preziosa per sindaci e amministratori che potranno avere in lui una persona sempre disponibile che qualora diventasse consigliere regionale sarebbe sempre pronto ad ascoltare le difficoltà dei territori.