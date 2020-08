Regionali Campania, Caterina Sagliano inaugura comitato a Gricignano

Gricignano (Caserta) – Per Caterina Sagliano un altro taglio del nastro di un comitato elettorale per le elezioni regionali in Campania, stavolta a Gricignano, in via Sant’Antonio Abate. L’iniziativa è stata promossa dalla consigliera comunale Lena Licciardiello. A dare il ‘benvenuto’ alla candidata della lista “Noi Campani”, a sostegno del governatore uscente Vincenzo De Luca, moltissimi gricignanesi che l’hanno accolta con affetto, fiori ed emozione.

“Sono felice di sostenere Caterina Sagliano, un volto giovane e pulito. – ha commentato la consigliera Licciardiello – La mia scelta di appoggiarla è stata dettata dal fatto che Caterina ha tante idee fresche, un carattere da vendere e obiettivi che mirano al bene comune. In lei mi rispecchio molto. Inoltre, credo molto nella forza delle donne. Tutto il mio gruppo è entusiasta di questa candidatura”.

Sagliano presto inaugurerà un altro comitato, martedì 18 agosto, alle ore 20.30, a Trentola Ducenta, in via Roma. “Sono grata di tutto l’affetto che sto ricevendo. – commenta la giovane candidata – A Gricignano ho trovato una seconda famiglia; mi hanno accolta fin da subito e vedere tante persone, lì solo per me, mi ha tanto emozionata. La consigliera Licciardiello si è subito mostrata disponibile e sono profondamente onorata di avere il suo supporto e quello di tutto il suo gruppo. Questo significa aprire comitati: entrare in contatto con persone e rappresentanze di ogni territorio, affinché si abbia consapevolezza e coscienza di quali siano le potenzialità e le problematiche di ognuno di essi”. “Ringrazio – conclude Sagliano – tutta Gricignano per la presenza e aspetto tutti a Trentola Ducenta per l’inaugurazione di un nuovo comitato elettorale. Tutti insieme possiamo costruire il domani che meritiamo”. IN ALTO IL VIDEO DELL’EVENTO CON INTERVISTA, SOTTO IL DISCORSO INTEGRALE E L’INTERVISTA A LICCIARDIELLO