Elezioni San Nicola la Strada 2020, liste e candidati

Tra le città in cui verrà rinnovato il Consiglio comunale con le elezioni del 20 e 21 settembre c’è San Nicola la Strada, dove l’attuale sindaco Vito Marotta è in cerca della riconferma. A suo supporto ci saranno 5 liste: Partito Democratico, Democratici per San Nicola, Movimento Strada Nuova, Forza San Nicola e Movimento Civico per San Nicola. Gli aspiranti consiglieri comunali delle liste collegate a Marotta sono:

Partito Democratico: Cataletti Nicola, Cicala Teresa, D’Alessio Lucio, Di Maio Rosa, Feola Francesco detto Franco, Ferrante Carmela detta Lina, Gabriele Elio, Iannotta Giuseppina detta Giusy, Loffredo Sofia, Mastroianni Gaetano, Motta Giovanni, Natale Maria, Palumbo Giuseppe, Raucci Carmela, Tiscione Alessia, Varriale Giovanni. Democratici per San Nicola: Barbati Aldo, Carozza Filomena detta Mena, Cipriano Federica, D’Argenzio Anna, Donadeo Rodolfo, Esposito Fabio, Falco Luisa, Feola Vincenzo detto Enzo, Giuliano Giovanni, Lignelli Valentina, Marotta Amalia, Muoio Flora, Perna Serena, Simonetti Mauro, Stellato Francesco detto Franco, Zitiello Donato. Movimento Strada Nuova: Megaro Antonio, D’Andrea Nicola, Santucci Eligia, Terracciano Antonio, Campanile Giovanna, Diana Giovanni, Esposito Gianpaola, Feola Dalila, Fuccio Fabrizio, Giusti Giuseppina detta Giusy, Grimaldi Lucia Michela, Iacelli Germano, Lauri Giordano, Maiello Immacolata, Pisani Benedetto, Tiscione Giovanna. Forza San Nicola: Amato Raffaele, Brancaccio Lorenza, Cioffi Rosaria, De Rosa Nicola, Delli Paoli Miriam, Falco Francesca, Maiello Pier Enzo, Maietta Vincenzo, Messore Francesco, Migliore Francesco, Palmieri Giuseppina detta Giusy, Pastore Francesco, Rivetti Antonio, Tripaldella Mattia. Movimento Civico per San Nicola: Aldi Mauro, Barecchia Alberto, Conte Aniello, D’Amelio Anna, D’Andrea Antonella, Della Peruta Raffaele, Iannelli Tommaso, Gesumaria Clementina, Mona Gennaro detto Rino, Murolo Giuseppe, Pascarella Rosa, Pellegrini Ernesto, Rossi Martina, Tarallo Marina Mirella detta Marinella, Trepiccione Filomena, Zanga Mariarca detta Maria.

A sfidare il primo cittadino ci sarà Tiziana De Chiara, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle e una lista civica collegata: Cittadini in Evoluzione. Gli aspiranti consiglieri comunali delle liste collegate a Tiziana De Chiara sono:

Movimento 5 Stelle: De Matteis Federico, Catullo Valerio, Cutillo Giovanni, Daniele Lucia, De Gregorio Massimo, Farina Antonio, Fevola Stefano, Fiorito Isabella, Maienza Carmela, Mastroianni Sandra, Mazzarella Antonio, Nigro Giovanna, Rossi Mariapia, Rotondo Stefania, Russo Antonio, Vaia Francesca Silvana. Cittadini in Evoluzione: Cimmino Francesco, Catani Alfonso, Concilio Pasquale, Cordua Antonio, Feola Annalisa, Feola Filomena, Feola Francesco, Gammella Anna, Lombardi Maria Rosaria, Marino Stefano, Marmorino Giuseppe, Migallo Rita, Mungivera Davide, Munno Nicola, Roano Antonio.

Oltre alla pentastellata De Chiara sarà della partita anche Francesco Basile, a capo della coalizione in cui sono presenti Forza Italia e Lega. In un primo momento sembrava che la Lega volesse presentarsi alle urne con una sua lista autonoma ma nelle ultime ore ha trovato la quadra appoggiando Basile. Alcuni rumors parlano anche di un possibile quarto candidato sindaco del quale però al momento non se ne conosce il nome né la lista.