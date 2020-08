Discoteche chiuse, Sagliano: “Scelta giusta, ma non lasciamo soli i gestori”

“Condivido pienamente la decisione del ministro della Salute. È necessario, però, che in questa situazione vengano aiutati anche i titolari/gestori delle attività coinvolte”. Queste le parole di Caterina Sagliano, candidata alle prossime elezioni regionali, circa il nuovo decreto emanato dal Ministro della Salute il 16 agosto.

L’ordinanza, in vigore da lunedì 17 agosto – da quanto scritto – prevede: “È fatto obbligo, dalle ore 18 alle ore 06, su tutto il territorio nazionale, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (mascherine) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici dove possano formarsi assembramenti. Sono sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all’aperto o al chiuso”.

La candidata della lista “Noi Campani” a tal proposito ha dichiarato: “La sicurezza e la salute vengono prima di tutto. Non si può e non si deve rischiare. È stata una decisione giusta, poiché, purtroppo, ci sono ancora molte persone che non osservano le disposizioni da Covid-19. Ma, allo stesso tempo, il Governo deve aiutare concretamente i gestori dei locali di intrattenimento, un settore che, soprattutto in Campania, è spesso costituito da lidi che a loro volta hanno già risentito di una stagione estiva iniziata in ritardo e con tanti costi aggiuntivi. Dobbiamo aiutarli. Non lasciamoli soli”.