De Luca: “Ospedale di Piedimonte Matese diventa Dea di I livello”

“L’Ospedale di Piedimonte Matese (Caserta) diventa Dea di I livello. Era un impegno che avevamo assunto con la comunità locale, e che manteniamo” ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“E’ un territorio – ha spiegato il governatore – che vede una mobilità dei nostri concittadini verso il Molise. L’istituzione del Dea di I livello di consentirà di fermare questo flusso migratorio ma soprattutto di migliorare i servizi che diamo ai cittadini di Piedimonte e di tutto il contesto territoriale. Dea di I livello significa anche l’istituzione di un eliporto per soccorso sanitario rapido. E questo dà maggiore sicurezza ai cittadini. Sono in corso anche le attività dell’allargamento della medicina territoriale con le aggregazioni funzionali territoriali che avvicineranno i servizi ai cittadini e alle famiglie. Abbiamo a Piedimonte anche un incremento dei posti letto”. IN ALTO IL VIDEO