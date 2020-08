Santa Maria a Vico, il sindaco Pirozzi positivo al Covid

Santa Maria a Vico (Caserta) – Dopo la vicesindaco Veronica Biondo (leggi qui), anche il sindaco Andrea Pirozzi è risultato positivo al Covid. Lo annuncia lui stesso in un video, rassicurando: “Sto bene fisicamente e affronterò con tranquillità questa esperienza”.

Intanto, è stata disposta la chiusura per due giorni della casa comunale per eseguire interventi di sanificazione e uno screening su tutti i dipendenti, amministratori e collaboratori. Sospese, provvisoriamente, anche le attività di campagna elettorale. IN ALTO IL VIDEO