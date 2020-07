Coronavirus Campania, bollettino ufficiale: 3 nuovi positivi su 1.424 tamponi

Sono tre i nuovi positivi al Covid-19, su 1.424 tamponi effettuati, registrati oggi in Campania. Lo annuncia il Bollettino ordinario dell’Unità di Crisi della Regione Campania, aggiornato alle ore 23.59 del 1 luglio. Evidenziati, nel consueto report pomeridiano, anche zero decessi e due guariti. Sulla base di questi nuovi dati il totale dei positivi sale a 4.702, quello dei tamponi a 286.812. Invariato il numero dei deceduti che si ferma a 432. I totalmente guariti sono 4.080.

Intanto, sul caso Mondragone è intervenuto oggi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rassicurando: “Non sono assolutamente preoccupato. Abbiamo in programma un’iniziativa a Mondragone che sarà anche simbolica: il litorale ha spiagge bellissime, un mare pulito e balneabile, una gastronomia di livello superiore, un ambiente splendido e iniziative culturali. Credo che ci possa essere una ripresa importante se si garantiscono condizioni di sicurezza come stiamo facendo, e non facendosi male con le proprie mani”.