Renzi: “Prodi che apre a Berlusconi è come Napoli e Juve che fanno pace”

“Se guardiamo il dibattito della politica, ogni giorno c’è una maggioranza nuova. Non so che maggioranza ci sarà, so solo che oggi la maggioranza c’è. Ora vedo che addirittura Prodi ha chiesto di aprire a Berlusconi: è una cosa meravigliosa, come il Napoli e la Juve che fanno la pace. Io comunque non credo che Berlusconi farà un governo con questa maggioranza: lui lancia ami, ma resta nell’ambito del centrodestra. Certo, la destra di Forza Italia non è la destra della Lega”. Lo ha detto ieri Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro, “La mossa del cavallo”, a Caserta, nello splendido scenario del Real Belvedere di San Leucio.

Durante l’incontro, promosso da Nicola Caputo (nella foto con Renzi), consigliere del presidente della Regione Campania, De Luca, per l’Agricoltura e gli Affari Europei, e da Italia Viva Caserta, Renzi ha parlato anche dell’economia del Sud: “Quando vi raccontano che il Mezzogiorno – ha aggiunto Renzi – è assistenzialismo e reddito di cittadinanza, non si rendono conto di cosa sono state capaci queste terre. Oggi vorrei che si ricominciasse a dire che conta il lavoro, non i sussidi. Voglio girare l’Italia e dire ‘ce la possiamo fare'”.