Cesa, Migliaccio (Pd): “Ferrante lasci stare gli ex sindaci del centrosinistra”

Cesa (Caserta) – “Il candidato sindaco della Lega lasci stare gli ex sindaci del centro sinistra Fiorillo e De Angelis”. Così il coordinatore del Pd di Cesa, Nunzio Migliaccio, dopo le dichiarazioni del candidato di “Uniti per Cesa”, Ernesto Ferrante. “Se i sindaci del centrosinistra – ricorda Migliaccio – hanno fatto grandi cose in questo paese è perché alle spalle avevano i partiti e la politica. Quando non ci sono stati né i partiti né la politica le amministrazioni comunali sono durate pochi mesi”.

“E’ poi un giochino senza senso elogiare oggi taluni ex sindaci quando Ferrante e la sua parte politica hanno fatto opposizione a quelle amministrazioni comunali. Per non parlare dell’ex sindaco Liguori, verso il quale Ferrante, assieme ad altre persone, chiese, dopo 6 mesi, le dimissioni. Per cui veramente appare paradossale che si facciano certe affermazioni”. “Il candidato sindaco della Lega – conclude Migliaccio – preannuncia che intende acquisire sul campo la capacità di guidare il paese. Lasci stare, allora, perché un sindaco che ha dimostrato capacità Cesa lo ha già ed è Enzo Guida”.