Campania, contributi per nuove attività: 400 beneficiari di “Far(Si)Impresa”

Sono circa 400 i beneficiari di Far(Si)Impresa-Ricomincio da me, la misura per l’auto-imprenditorialità messa in campo dalla Regione Campania e destinata agli ex percettori di ammortizzatori sociali, attualmente senza reddito. Oltre 1.800 le domande pervenute per accedere all’iniziativa, che prevede un contributo di 25 mila euro a fondo perduto per avviare una nuova attività.

Dopo un primo colloquio di orientamento nei centri per l’impiego, gli aspiranti imprenditori possono contare sul supporto di Sviluppo Campania, che li accompagna nelle successive fasi del percorso. Presentando a Caserta i primi risultati della misura, l’assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri, ne ha evidenziato il valore e gli effetti già ottenuti in Terra di lavoro. Il responsabile del centro per l’impiego di Caserta, Lorenzo Gentile, sottolinea le ricadute positive della misura. IN ALTO IL VIDEO