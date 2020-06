Mondragone, Zannini: “Focolaio ai Palazzi Cirio sotto controllo”

Mondragone (Caserta) – “Focolaio ai Palazzi Cirio sotto controllo”. A riferirlo è il consigliere regionale Giovanni Zannini, che spiega: “I palazzi sono presidiati dalle forze dell’ordine notte e giorno. Tutti i soggetti positivi al covid sono stati allontanati dal territorio e ricoverati in ospedale pur essendo asintomatici (nella stragrande maggioranza dei casi). In 48 ore sono stati effettuati oltre 700 tamponi”.

Zannini poi annuncia: “Per accelerare le procedure e per liberare quanto prima l’area saranno effettuati test sierologici su tutti i residenti e (già risultati negativi al tampone) e domiciliati nelle palazzine Cirio al fine di avere conferma sull’esito dei tamponi e al fine di essere certi della inesistenza di meccanismi di incubazione in atto”. IN ALTO IL VIDEO