Aversa, rissa con colpo di pistola in Via D’Acquisto: indagano carabinieri

Aversa (Caserta) – Ennesima rissa nella movida normanna con una delle due fazioni che ritorna sul posto ed esplode un colpo di pistola contro i “nemici” di qualche minuto prima. Il fatto si è verificato la notte scorsa, nei pressi del Bar Étoile, in via Salvo d’Acquisto. Due gruppi di giovani intorno ai venti anni hanno avuto una discussione violenta all’interno del locale poco prima delle due.

Il titolare, come riferito dai carabinieri del locale gruppo, coordinati dal colonnello Donato D’Amato, intervenuti sul posto, li avrebbe invitati a smetterla e ad uscire. La lite è continuata ancora per qualche minuto in strada, poi uno dei due gruppi si è allontanato per far ritorno poco dopo, esplodendo un colpo di pistola, per poi fuggire. I militari dell’Arma stanno esaminando i filmati di videosorveglianza del bar, intanto hanno una parte dei giovani presenti e non disperano di giungere all’identificazione degli autori dell’intimidazione in tempi brevi.