“Didattica a distanza. Trasmissione o costruzione del sapere?”, convegno della Parthenope

Venerdì 29 maggio, dalle ore 10.30, avrà luogo il convegno, in teleconferenza, sul tema “Didattica a distanza. Trasmissione o costruzione del sapere?”, che sarà possibile seguire in diretta attraverso il link: youtu.be/xmYLoLw9k8E. Un convegno scientifico promosso dal costituendo “spin-off universitario Ischia storica”, su un argomento di grande attualità, che presenta molteplici sfaccettature rispetto al punto di vista dal quale lo si osservi.

La discussione si articolerà sul tema della “formazione a distanza” per la scuola e l’Università, nell’ottica innovativa di proporre un nuovo “modello formativo” che traendo lo spunto da fattori d’emergenza possa costituire una proposta di arricchimento della formazione culturale dei giovani, che sappia abbinare a discipline antiche, ma oggi di grande attualità, quali l’iconografia e l’iconologia, anche mezzi tecnici moderni ed estremamente innovativi ed attuali quali la “realtà aumentata” (AR) e la “realtà virtuale” (VR), soffermandosi inoltre sui molteplici aspetti dello svolgimento delle “attività formative a distanza”, sullo “smart working” e sul “telelavoro”. Si tratterà infine “dell’aula virtuale” e delle sue potenzialità, per la formazione in generale e quindi anche nell’ottica di sviluppare la crescita dell’individuo e favorire il suo interesse per un “turismo culturale”.

Dopo gli indirizzi di saluto del Prof. Alberto Carotenuto (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”), avrà luogo la presentazione dell’iniziativa, promossa dal Prof. Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”). La relazione si soffermerà sullo “spin-off universitario Ischia storica”, che intende proporre un “laboratorio di immagini del potere nella storia” ed un metodo di ricerca di Storia delle dottrine politiche, vissuto attraverso la “lettura ed il commento di classici” e “l’utilizzo di materiale iconografico e documentale”, il tutto finalizzato alla elaborazione di riflessioni di carattere teoretico e/o pratico-propositivo in ordine ai fenomeni della vita sociale, del potere politico e dei loro valori fondanti”.

Modererà i lavori del convegno la Prof.ssa Giuseppina Di Guida (Dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Cristofaro Mennella”). Discutono il Prof. Gaetano Manfredi (Ministro dell’Università e della Ricerca), il Dott. Giuseppe De Cristofaro (Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), la Dott.ssa Elisabetta Garzo (Presidente del Tribunale di Napoli), il Dott. Gennaro Sangiuliano (Direttore del Tg2 – Rai), il Dott. Dino Falconio (Notaio e scrittore), l’Avv. Maria Masi (Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia), della Dott.ssa Luisa Franzese (Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania), del Dott. Raffaele Cantone (Corte Suprema di Cassazione), del Prof. Maurizio Sibilio (Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno), del Dott. Mario Coppeto (Presidente della Commissione al Diritto alla Città, alle Politiche urbane, al Paesaggio e ai Beni Comuni, presso il Consiglio comunale di Napoli), dell’Avv. Corrado Matera (Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania), del Dott. Salvatore Giuliano (già Sottosegretario di Stato, ora Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ettore Majorana di Brindisi), della Dott.ssa Rossella De Luca (Dirigente Scolastico, componente del Direttivo nazionale dell’associazione A.N.DI.S-Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici).

Una riflessione resa attuale dal “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che si sofferma anche sulla “realtà virtuale wearable per persone con disabilità” e sui BES (Bisogni educativi speciali). Sono previsti gli interventi dei Dirigenti scolastici, Prof. Corrado Limongi e Gianfranco Sanna, del Prof. Lucio Carlevalis, della Prof.ssa Daniela Speranza, della Prof.ssa Gabriella Murolo, del Prof. Luigi Lamonica, del Prof. Michele Magnanimo e del Prof. Giuseppe Iacono. Parteciperanno all’evento culturale anche il Dott. Alberto Romano, il Dott. Pasquale Attanasio, l’Avv. Marilina Ariano, l’Avv. Claudio Bausano, l’Avv. Giuseppina Caputo, l’Arch. Ciro D’Angelo, l’Avv. Eleonora De Paola, il Prof. Salvatore Insenga, il CLC Francesco Irace, la Dott. Giuseppina Marra, il Dott. Antonio Palumbo. Le relazioni e gli interventi, tenuti in questa circostanza, saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista scientifica “Il Pozzo. Idee di Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche”.