Lusciano, crisi Covid: opposizione chiede taglio completo stipendi amministratori

Lusciano (Caserta) – Sul bilancio di previsione per l’anno 2020, la minoranza consiliare nelle persone dei consiglieri Inviti, Granieri, Palmiero e Ciocio, dopo una attenta riflessione, ha stilato alcune proposte politiche da sottoporre in una prima riunione formale con il gruppo di maggioranza che sostiene il sindaco Nicola Esposito.

“Il ritardo nella proposta di approvazione da parte della maggioranza e la conseguente proroga del documento contabile con l’attuale esercizio provvisorio – spiegano dall’opposizione – hanno consentito di valutare gli effetti dirompenti del periodo di quarantena, legata al Covid 19, sull’economia del nostro Paese. Quello da presentare e successivamente approvare non può essere quindi considerato come un bilancio ordinario ma deve avere le linee di un bilancio straordinario, specie in favore di alcune categorie, che maggiormente soffrono la grave crisi economica che si sta sommando alla emergenza sanitaria, dalla quale tutti ci auguriamo di poter uscire completamente in modo celere. Per il momento sappiamo che non tutto tornerà immediatamente come prima e dobbiamo quindi programmare di conseguenza. Sappiamo che ci sono sul nostro territorio centinaia di esercizi commerciali, piccole imprese e professionisti che hanno dovuto forzatamente sospendere le loro attività; qualcuno lentamente ripartirà a breve, altri devono ancora attendere tempi migliori; poche attività hanno continuato a pieno regime”.

“Il regolamento per le aliquote comunali – sostengono i consiglieri di minoranza – dovrà quindi tenere presente tali differenze, in ossequio anche all’articolo 53 della Costituzione Italiana, che stabilisce ‘un sistema tributario improntato a criteri di progressività ed in ragione della propria capacità contributiva’. Preso atto di quanto avvenuto, la minoranza propone quindi un taglio totale della tariffa Tari (tassa sui rifiuti) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, come mezzo di sostegno per tutte quelle attività commerciali, partite iva e attività produttive che hanno avuto un danno economico dal coronavirus. Le attività di distribuzione, tipo alimentari, detersivi, ecc., che sono rimaste regolarmente aperte e funzionanti potranno continuare a pagare la stessa tariffa dell’anno precedente. La minoranza propone, inoltre, di venire incontro ai proprietari di locali commerciali, capannoni, studi ed uffici, auspicando che ciò possa comportare anche uno sconto sul fitto per i locatari, con un calo dell’Imu di un punto millesimale, quindi da 10,60 a 9,60 per le categorie catastali suddette. Considerato che sappiamo, al momento, se da Stato e Regione Campania, arriveranno graditi trasferimenti di nuove risorse finanziarie, si invitano, quindi, il sindaco e l’assessore al Bilancio e Tributi a farsi carico di una veloce ‘spending review’, per un controllo delle spese di tutti i settori ed uffici comunali. A causa della crisi sanitaria ci sono, infatti, uffici che purtroppo hanno dovuto rallentare o sospendere completamente la loro opera ed i loro progetti, diminuendo quindi il loro impegno in ore di lavoro ed anche il consumo di risorse; altri uffici hanno lavorato invece a pieno regime, andando addirittura oltre l’ordinario. Auspichiamo, quindi, una verifica ed una proposta sui possibili risparmi di spesa dei settori meno attivi, riservandoci di fare, nello specifico, nostre proposte collaborative”.

Per tali motivi, ovvero “garantire un minimo di solidarietà ai nostri concittadini più colpiti dalla crisi ed aumentare pure le risorse finanziarie”, l’opposizione ritiene doveroso da parte della politica un segnale significativo, chiedendo “un taglio completo degli stipendi di sindaco, vicesindaco, presidente del Consiglio comunale ed assessori per i primi sei mesi dell’anno 2020, quindi da gennaio e giugno. Per lo stesso periodo tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza non dovranno ricevere alcun gettone di presenza per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni”.