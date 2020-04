Coronavirus, con Almalaurea in Campania e Lazio 1000 giovani laureati in Medicina pronti a indossare camice

Tempestività e immediatezza, le parole d’ordine dell’emergenza sanitaria coronavirus in atto. Servono risposte veloci e sicure. Come le oltre 1000 pervenute in poche ore dai laureati in Medicina e Chirurgia, della Regione Campania e della Regione Lazio, ai rispettivi avvisi promossi dalle aziende sanitarie locali delle due regioni. Nonostante, infatti, la procedura d’urgenza con termini perentori, adottata per l’assunzione del personale necessario, la risposta dei giovani è stata veloce, ammirevole e sorprendente. Un grazie dovuto e meritato va ai laureati che, all’indifferibile chiamata, non hanno esitato a rispondere e si sono subito dichiarati disponibili.

AlmaLaurea, a fine marzo, d’intesa con il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, per rispondere all’urgente e impellente necessità, da parte delle Regioni, di reclutare personale medico per l’emergenza Covid-19, ha messo a disposizione delle Regioni gli elenchi dei laureati nelle discipline medico sanitarie e pubblicato sul proprio sito un’area informativa con i rimandi ai bandi per l’assunzione del personale.

Sono più di 26mila i contatti di laureati in ambito sanitario trasmessi ai nove Enti territoriali coinvolti a oggi: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sicilia, Trentino–Alto Adige – Provincia autonoma di Bolzano, Valle d’Aosta. In particolare per la Regione Campania e la Regione Lazio, l’appello lanciato ai laureati è stato un vero esempio di tempestività ed efficienza combinando la capacità delle Regioni di gestire in poche ore le procedure di selezione e l’efficacia del sistema Almalaurea nel coinvolgere i laureati potenzialmente interessati. AlmaLaurea, per entrambe le regioni, oltre a fornire gli elenchi, ha condotto direttamente le campagne di informazione che hanno coinvolto laureati in Medicina e Chirurgia, con obiettivi diversi ma comunque mirati ad assunzione temporanea per fronteggiare l’emergenza.

In Campania è stato pubblicato lo scorso 2 aprile l’avviso, poi promosso da AlmaLaurea con l’invio di una mail a circa 5200 laureati in medicina residenti in Campania o laureati presso Atenei della Regione. La mail è stata inviata (giovedì 2 aprile) alle 13.50 e, in soli cinque giorni, martedì 7 aprile alla scadenza (ore 15), oltre ogni aspettativa, risultavano pervenute 700 domande. Così, grazie alla numerosità delle dichiarazioni di disponibilità raccolte, sono state pubblicate in tempi record anche le graduatorie provincia per provincia (clicca qui).

Nel Lazio l’Avviso è stato pubblicato lunedì 6 aprile, con possibilità di inviare domanda il 7 e 8 aprile. Anche in questo caso AlmaLaurea ha promosso l’iniziativa inviando una mail a circa 2850 laureati in medicina residenti nel Lazio o laureati presso Atenei di quella regione. La mail è stata inviata lunedì 6 aprile alle ore 18.30; alla chiusura (ore 24), in soli tre giorni, risultavano pervenute 370 domande. Quest’ultimo bando è stato prorogato fino al 24 aprile, per consentire la presentazione della domanda anche a neolaureati e per avere una lista di scorrimento sempre a disposizione. Gli avvisi sono stati rilanciati anche dalla pagina speciale dedicata all’emergenza sul sito istituzionale AlmaLaurea (Bandi di ricerca personale pubblicati sul territorio nazionale per l’emergenza Covid-19).

AlmaLaurea è un Consorzio Interuniversitario fondato nel 1994 che a oggi rappresenta 76 Atenei e circa il 90% di coloro che ogni anno si laureano in Italia. Il Consorzio è sostenuto dal contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca e dagli Atenei aderenti. Il suo Ufficio di Statistica è dal 2015 membro del Sistan, il Sistema Statistico Nazionale. Il Consorzio realizza ogni anno due Indagini censuarie sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal conseguimento del titolo, restituendo agli Atenei aderenti, al Ministero, all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) basi documentarie attendibili per favorire i processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle decisioni assunte dalle Università. Il Consorzio vuole essere anche un punto di riferimento per i diplomati e per i laureati di ogni grado, ai quali AlmaLaurea offre servizi, informazioni e occasioni di confronto tra pari, per valorizzare il loro percorso formativo e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

Il Consorzio raccoglie e rende disponibili online i CV dei laureati (oggi quasi 3.100.000) e affianca gli Atenei consorziati nelle attività di job placement attraverso una piattaforma web per l’intermediazione. Favorisce, inoltre, l’incontro tra offerta e domanda di lavoro qualificato tramite la società interamente controllata AlmaLaurea srl, Agenzia Per il Lavoro (Apl) che opera principalmente nell’intermediazione e nella ricerca e selezione del personale, progettando ed erogando servizi – rivolti a imprese, enti e professionisti – concepiti e offerti nell’interesse primario dei laureati e in sinergia con gli Atenei e con le Istituzioni pubbliche competenti. Il Consorzio internazionalizza i propri servizi, le competenze, le attività di ricerca in prospettiva globale, collaborando con Paesi europei – in linea con la Strategia di Lisbona – ed extra europei. Dall’esperienza di AlmaLaurea è nata l’associazione di scuole AlmaDiploma, per creare un collegamento tra la scuola secondaria superiore, l’università e il mondo del lavoro.