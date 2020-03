Marcianise, controlli coronavirus: segnalate 19 persone rientrate dal Nord Italia

Marcianise (Caserta) – 224 persone controllate, 211 autocertificazioni ritirate, tutti gli esercizi commerciali controllati, 19 le persone rientrate in città dal Nord Italia con segnalazione all’unità di prevenzione dell’Asl. Sono i numeri emersi finora dai controlli posti in essere, sul territorio di Marcianise, dal commissario straordinario Michele Lastella per intercettare e sanzionare coloro che trasgrediscono alle prescrizioni impartite dal Governo centrale e dalla Regione Campania per il contenimento del coronavirus Covid-19.

Intanto, Lastella rinnova l’invito ad ottemperare alle disposizioni e fa appello al senso di responsabilità di tutta la comunità in uno sforzo di collaborazione e rispetto per la salute propria e pubblica. Inoltre, il commissario coglie l’occasione per “ringraziare le altre forze di polizia che nell’ultimo fine settimana hanno presidiato con proprie pattuglie il territorio comunale”.