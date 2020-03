Coronavirus, 18 nuovi positivi e un decesso a Orta di Atella

Sono emersi 18 casi in più di positività al Coronavirus nel Casertano nella giornata di oggi, 24 marzo, rispetto a 24 ore fa. E si registra anche un decesso a Orta di Atella: un 82enne.

152 i casi totali resi noti nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Campania, mentre ieri erano 133. 13 i decessi. Tra i nuovi casi accertati, due sono emersi a Santa Maria Capua Vetere, comune che fa registrare il maggior numero di positivi della provincia (21); si tratta di una 51enne e di un uomo attualmente ricoverato al Covid-Hospital di Maddaloni. Un altro caso ad Aversa, il sesto; un altro a Gricignano, il quarto; e i primi due a Carinaro.

Casi di positività a Casal di Principe, dove la contagiata è una donna, ha spiegato il sindaco Renato Natale, che ha poi anche annunciato che la prima paziente risultata positiva è invece ufficialmente guarita. Altro caso a Castel Volturno, il sesto caso nel comune del litorale; si tratta di un uomo di 61 anni che, ha affermato il sindaco Luigi Petrella, «vive da solo. Solo stamattina è arrivato il responso del tampone, ormai è senza febbre da circa 5 giorni».

Una donna di 82 anni è risultata positiva a Marcianise; in una nota il Comune spiega che «la donna presenta pregresse patologie, per la quale non è stato ritenuto necessario il ricovero presso strutture specializzate». Primi casi di contagio nei comuni di Casapulla, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada e San Felice a Cancello, dove sono risultati positivi tre donne e un uomo; nessuno però sarebbe in gravi condizioni.