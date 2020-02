Aversa, allarme smog: scattano domeniche ecologiche e limiti circolazione

Aversa – Dal monitoraggio della qualità dell’aria che stiamo effettuando è emerso che c’è un drastico aumento di giornate in cui sono stati sforati i limiti di pm10 consentiti dalla legge. Per fronteggiare l’inquinamento il sindaco ha firmato un’ordinanza con cui si prevede un ciclo di domeniche ecologiche e lo stop alla circolazione durante la settimana delle auto da euro 1 a euro 3″.

Lo annuncia la presidente della Commissione ambiente del Consiglio comunale di Aversa, Elena Caterino. “Le domeniche ecologiche – spiega – si terranno il 23 febbraio, il 15 e 22 marzo, il 19 aprile e il 10 maggio. Dal 24 febbraio al 29 maggio dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19 sarà vietata la circolazione alle auto maggiormente inquinanti”.

Le seguenti strade non saranno interessate dalle domeniche ecologiche: Viale Europa, Viale Kennedy, Viale della Libertà, Viale Olimpico, Via Gramsci, Via Filippo Saporito, Via Atellana, Via Torrebianca, Via Di Giacomo, Via D’Acquisto, Via Diaz, Piazza Mazzini, Via Fermi, Via Nobel, Via Arturo Garofano, via dell’Archeologia, via Madonna dell’Olio, via Pastore.

Tutte le iniziative che adotteremo ed in particolare quelle relative alla mobilità cittadina, saranno guidate da un obiettivo prioritario che è quello della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Per questo e per promuovere una mobilità più aderente a stili di vita che non abbiano la circolazione veicolare come unicità di trasporto, abbiamo disposto l’interdizione del traffico veicolare per alcune domeniche in alcune fasce orarie.