Fitta casa in Trentino inesistente: 19enne casertana di Parete denunciata per truffa

Una 19enne di Parete (Caserta) è stata denunciata per truffa dai carabinieri di Galzignano Terme, in provincia di Padova. Secondo l’accusa, la ragazza, attraverso un annuncio on line, avrebbe affittato una casa in Trentino poi rivelatasi inesistente. Vittima del raggiro un 20enne padovano, il quale aveva cercato in rete una residenza invernale, incappando nell’annuncio di un appartamento a Nova Levante, in provincia di Bolzano.

Dopo una trattativa, la vittima avrebbe versato circa 840 euro come caparra. Una volta intascato il danaro, però, la ragazza è sparita. A quel punto il 20enne ha sporto denuncia ai militari dell’Arma che hanno rintracciato la ragazza casertana, risultata già nota alle forze dell’ordine, insieme ad un complice, un 36enne pakistano residente a Napoli.