Problematiche Fiume Volturno, Oliviero (Pd): “Tavolo tecnico tra Provincia e Regione”

Si è svolta la terza audizione alla Commissione Ambiente, in Consiglio regionale della Campania, per le problematiche ambientali relative al fiume Volturno. Si è stabilito di indire un tavolo tecnico con la Provincia di Caserta e la Regione per chiarire le competenze sugli interventi da mettere in campo.

“Nell’audizione odierna in Commissione Ambiente del Consiglio Regionale Campania, dopo due sedute senza conclusione, è stato stabilito di indire un tavolo tecnico con la Provincia di Caserta e la regione per chiarire le competenze sul fiume Volturno nell’Alto Casertano. Competenze che l’Ente di via Lubich ritiene non sue per effetto della legge Del Rio”, fa sapere il presidente Gennaro Oliviero, a margine della seduta.

“Tuttavia – continua l’esponente dle Pd – nel fare queste valutazioni non si tiene conto dell’annullamento del decreto legislativo 96/99, articolo 34, lettera f. Dopo una telefonata al presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, ho stabilito che presto il dirigente della Direzione Generale tutela ambiente ed ecosistemi regionale, attiverà un tavolo tecnico, dove sarà presente anche il comune di Pratella ed il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano. Si procederà alla stesura di una progettazione finanziata dalla Regione per intervenire ed eliminare tutte quelle criticità del fiume che lo rendono pericoloso in caso di alluvioni”.