Olio di oliva campano “Igp”: Caputo sostiene l’istanza dei produttori

“Ho assicurato il pieno sostegno all’iniziativa, anche presso le competenti autorità nazionali ed europee, perché l’Igp può diventare il primo importante tassello per costruire finalmente una politica di filiera del settore dell’olio di oliva in Campania”. Così Nicola Caputo, consigliere delegato per l’Agricoltura del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’incontro con gli olivicoltori campani che hanno presentato al Ministero delle Politiche Agricole l’istanza di registrazione della denominazione Igp ‘Campania’ per gli oli extravergini di oliva prodotti nella regione, provenienti da olive raccolte in Campania.

“Solo mettendo in campo scelte strategiche aggreganti e di sistema, – sottolinea Caputo – infatti, si potrà tornare ad essere competitivi sui mercati in un momento difficile per l’agroalimentare tipico e di qualità”.