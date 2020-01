Casal di Principe, da Regione 700mila euro per evitare chiusura ristorante Nco

Casal di Principe (Caserta) – La Regione Campania ha stanziato 700 mila euro per garantire la sopravvivenza della Nuova Cucina Organizzata, una cooperativa sociale di Casal di Principe che tanto ha fatto per il territorio casertano. È emersa la volontà di rispondere in tempi certi ai bisogni economici derivanti dai budget di salute, chiamando alle proprie responsabilità Comuni e Consorzi rispetto ai mancati pagamenti nei confronti delle cooperative sociali.

“Nei giorni scorsi intorno all’esperienza della Nuova Cucina Organizzata si è creato un clima di grande confusione e si sono dette parole inaccettabili nei confronti della Regione Campania, che non ha alcuna responsabilità per i problemi che si sono creati. – ha detto il governatore Vincenzo De Luca – Nella Sala De Sanctis abbiamo incontrato i responsabili di Nco. La Regione metterà a disposizione subito tutte le risorse necessarie, pari a 700mila euro, a far sì che questa esperienza non chiuda e insieme a loro studieremo tutti i percorsi necessari a darle stabilità”.