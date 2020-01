Spacciatori di droga col Reddito di Cittadinanza: blitz della Finanza

Un’altra operazione delle forze dell’ordine che scopre spacciatori di droga beneficiari del reddito di cittadinanza. È accaduto a Ragusa dove le Fiamme gialle hanno arrestato una persona e denunciato un’altra. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati trovati in possesso di circa 47 grammi di cocaina pronta per essere immessa sul mercato ragusano. Inoltre, formalmente disoccupati, sono anche risultati percettori del beneficio di reddito di cittadinanza dallo scorso anno.

L’attività nasce dall’esecuzione dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio disposti dal comandante provinciale di Ragusa. In particolare, i militari della locale compagnia hanno fermato due vittoriesi a bordo di un’autovettura priva di copertura assicurativa e condotta da un uomo risultato, tra l’altro, gravato da provvedimento di sospensione della patente. I finanzieri sono intervenuti mentre era in atto la cessione, ad un occasionale acquirente, di circa 4 grammi della sostanza psicotropa contenuta all’interno di un involucro termosaldato, del valore di 250 euro.

La conseguente perquisizione domiciliare eseguita presso le abitazioni dei fermati ha consentito di rinvenire e sottoporre conseguentemente a sequestro ulteriori 43 grammi di cocaina, abilmente occultati all’interno di un beauty case nascosto in una cesta per la biancheria, nonché 550 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sempre nell’abitazione di quest’ultimo sono stati recuperati 48 pasticche di sostanza utilizzata per il taglio della cocaina, un bilancino di precisione e attrezzatura per il confezionamento. IN ALTO IL VIDEO