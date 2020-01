Incendio in casa di riposo nel Casertano: morte due donne

Carinola (Caserta) – Un vasto incendio è divampato, nel pomeriggio di oggi, in una casa di riposo per anziani a Carinola, nel Casertano. Due donne, Anna Penta, 56 anni, di Sant’Agata dei Goti, ed Emma Romagnolo, 79 anni, di Sant’Andrea del Pizzone, sono morte. Altri quattro feriti sono stati portate in salvo dai Vigili del fuoco, mentre altre persone presenti si erano allontanate prima dell’arrivo dei soccorsi.

Tre le squadre di caschi rossi intervenute sul posto, in via Principe Umberto, con l’autoscala per salvare le persone da una finestra. Nella struttura, da quanto si apprende, erano ospitate una trentina di persone, non tutte anziane, provenienti da diversi comuni della Campania. Da chiarire le cause del rogo, che sarebbe partito da un locale usato come lavanderia: potrebbe essersi trattato di un guasto all’impianto di riscaldamento o di un corto circuito. IN ALTO IL VIDEO