Napoli, a Città della Scienza si viaggia nell’universo in 3D

In viaggio sempre più lontano nell’universo e sempre più in alto tra le stelle, attraversando pianeti e galassie: dal 7 dicembre nel Planetario 3d di Città della Scienza, il più grande e tecnologicamente avanzato d’Italia, arriva infatti il nuovo attesissimo spettacolo in 3D: “Hidden Universe”, “l’Universo Oscuro”, uno spettacolare viaggio immersivo nello spazio più profondo. Per la prima volta sullo schermo in 3D, filmati e ricostruzioni senza precedenti, frutto di immagini reali catturate dai più potenti telescopi del mondo, come quello realizzato presso l’Osservatorio di Capodimonte a Napoli.

Da questo fine settimana comincia anche la programmazione natalizia di Città della Scienza, con un ricco calendario di eventi, attività e laboratori scientifici tematici sul Natale, che si concluderà con la grande festa della befana del 5 gennaio. Tra gli appuntamenti domenica 8 dicembre, in esclusiva l’evento di Acquascaping, dove i maggiori esponenti del settore a livello mondiale realizzeranno live per i visitatori due splendide vasche che rientreranno nel percorso di visita della mostra Il Mare di Città della Scienza.

Il weekend del 14 e 15 dicembre sarà invece dedicato al tema Alberi di scienza. Il 21 e il 22 dicembre si indossano i cappotti più pesanti e si parte alla volta del Polo Nord, per scoprire dove si trova la casa di Babbo Natale. Dal 24 dicembre al 5 gennaio poi due settimane all’insegna della Magia del Natale, per imparare di più sui suoi simboli, sulle sue leggende, culture e tradizioni. Sempre a Città della Scienza, presieduta da Riccardo Villari, nell’ambito del programma Futuro Remoto Extra, dopo il successo della manifestazione che ha visto 15mila partecipanti, è possibile visitare fino al 12 gennaio, la mostra Essere 4.0 Expo. IN ALTO IL VIDEO