Tragedia nel Casertano: 12enne di Arienzo investito e ucciso da un’auto a Santa Maria a Vico

Un ragazzino di 12 anni, Paolo Zimbardi, è stato investito e ucciso nella serata di sabato 30 novembre a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, mentre era in bicicletta da un’auto, il cui conducente – indagato per omicidio colposo – si è fermato.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, il 12enne, residente nella vicina Arienzo, era nei pressi di un supermercato in via delle Industrie quando è stato colpito in pieno da una Fiat Bravo guidata da un 21enne, anch’egli di Arienzo, che viaggiava nella sua stessa direzione, finendo prima violentemente sul parabrezza, poi al suolo. Sul posto sono giunti i sanitari 118 ma inutili sono risultati i tentativi di rianimare il giovane.

Sotto choc il conducente dell’auto, risultato negativo ai test per alcol e droga. La strada, da quanto si apprende, era poco illuminata. Ora le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Maddaloni, puntano a stabilire la velocità della vettura.