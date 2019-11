Innovazione e competitività imprese: incontro dei Commercialisti di Napoli Nord

Gli studi dell’economista Schumpeter, agli inizi del Novecento, ci hanno insegnato che il focus dell’imprenditorialità sia da ricercare nella promozione dell’innovazione, quest’ultima portatrice di una “distruzione creatice” in grado di incidere sugli equilibri competitivi preesistenti. Da quegli studi, di anni ne sono trascorsi ma l’innovazione resta un fattore centrale per la vita aziendale. Del resto, l’impresa che intende sopravvivere nell’arena competitiva non può esimersi dal rispondere, in modo proattivo, alle esigenze di innovazione sempre più di frequente sollecitate dal mercato in cui la stessa svolge la propria attività.

Ma innovare richiede anche una propedeutica attività di ricerca che talora può rivelarsi molto costosa. Ecco allora che sono necessari sostegni economici e fiscali che il contesto normativo mette a disposizione delle imprese che intendono innovarsi. Questi, in sintesi, i temi che, in taglio operativo, saranno rigorosamente affrontati nel corso dell’interessante convegno dal titolo “Sostegno all’innovazione ed alla competitività delle imprese: Bonus Ricerca&Sviluppo e Patent Box” che si terrà il prossimo 14 novembre, a partire dalle ore 15, ad Aversa (Caserta), presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Odcec) di Napoli Nord.

Il convegno aprirà con i saluti di Antonio Tuccillo (presidente dell’Odcec Napoli Nord), Angela Casale (presidente GGI Confindustria Caserta) e Enrico Villano (presidente Ugdcec Napoli Nord). Dopo l’introduzione a cura di Francesco Corbello (dottore commercialista Odcec Napoli Nord), prenderanno la parola: il professor Francesco Capalbo (Ordinario di economia aziendale presso l’Università del Molise, Ipsasb Member e Dottore Commercialista), il dottor Giovanni Gallucci (Dottore commercialista Odcec Milano), l’avvocato Ciro Serio (avvocato in Roma), l’avvocato Francesco Inturri (Avvocato in Brescia), la dottoressa Giusy Bochicchio (dottore commercialista In Milano), il dottor Gianfranco Falco (dottore commercialista Odcec Napoli Nord e Direttore Centro Studi Udcec Napoli Nord). Seguiranno poi le conclusioni a cura di Gennaro Ciaramella (consigliere Ungdcec). Consiglieri delegati: Angelo Capone, Gennaro Carleo, Bruno Miele, Stefano Stanzione.

La partecipazione al seminario è gratuita, e consentirà a tutti i partecipanti interessati alla formazione professionale l’acquisizione di 1 CFP per ogni ora di partecipazione fino ad un massimo di n. 4 crediti formativi.