Demoni e possessioni, a Benevento il Cicap Campania esplora il mondo degli esorcismi

Benevento – Un incontro informale per addentrarsi nel mondo delle possessioni demoniache, degli esorcisti e dell’occulto, guidati dalla luce del pensiero critico e della scienza. È quello che proporrà il Cicap Campania venerdì 22 novembre, a partire dalle ore 20.30, nella libreria Masone Alisei (viale dei Rettori 73F) a Benevento. L’evento sarà moderato e diretto dalla dottoressa Anna Rita Longo, giornalista scientifica, presidente del Cicap Puglia e dottoressa di ricerca in filologia patristica, medioevale e umanistica.

Quali sono il significato e il ruolo dell’esorcismo nella società umana? Com’è possibile spiegare fenomeni e manifestazioni tradizionalmente collegati alla possessione demoniaca? Questi sono alcuni degli interrogativi ai quali si proverà a dare una risposta nel corso della serata in un interessante excursus che, abbracciando storia, scienza, arte, società e cultura, farà imbarcare i partecipanti in un viaggio dalle fonti del passato fino ai giorni nostri, analizzando il revival di tali pratiche cui si sta assistendo negli ultimi decenni.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma limitata ai posti disponibili: è possibile registrarsi compilando il modulo al seguente indirizzo: https://bit.ly/2Q0XVFR. È prevista, per chi fosse interessato e previa prenotazione, un’apericena con quota di partecipazione di 5 euro a persona. Per ulteriori informazioni o per disdire la prenotazione è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo: campania@cicap.org

Promotore dell’evento è il Cicap Campania, con la collaborazione del Gruppo Astrofili Beneventani. Il Cicap Campania è un gruppo regionale del Cicap, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, nato nel 1989 per iniziativa di Piero Angela. È un’organizzazione di volontari, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere la mentalità scientifica e lo spirito critico. Anna Rita Longo ha conseguito un dottorato di ricerca europeo in filologia patristica, medioevale e umanistica. Insegna lettere alle superiori, è socia effettiva del Cicap e presidente del Cicap Puglia. Si occupa di giornalismo scientifico e culturale ed è membro del board dell’associazione professionale di giornalismo scientifico Swim – Science Writers in Italy.