Aversa, Gianluca Golia aderisce a “Cambiamo!”. Zinzi: “Con lui e tanti amici una grande squadra”

Aversa (Caserta) – Il consigliere comunale di Aversa, Gianluca Golia, già candidato sindaco del centrodestra, aderisce a “Cambiamo!”, il partito che a livello nazionale fa capo al governatore ligure Giovanni Toti. L’ufficializzazione oggi pomeriggio nel corso di una conferenza stampa alla presenza del consigliere regionale Gianpiero Zinzi, referente regionale del movimento politico.

“La mia è stata una scelta ragionata e convinta. Ho trovato una grande intesa con Gianpiero – ha spiegato Gianluca Golia – abbiamo una comune visione della politica e del futuro. Sono convinto che riusciremo ad aggregare le diverse sensibilità moderate presenti sul territorio. Cambiamo! è il movimento giusto per costruire a livello nazionale e locale un centrodestra rinnovato che faccia tesoro degli errori del passato e ponga le basi per una prospettiva di crescita seria e coerente. Abbiamo bisogno di ritrovare unità e mettere in campo una progettualità vera, con Cambiamo! sarà possibile. Da parte nostra c’è la volontà di iniziare a lavorare in maniera sinergica con i partiti del centrodestra locale. Spero che le altre forze politiche accolgano questo invito. C’è da lavorare, e tanto, ma siamo pronti”.

All’incontro erano anche presenti gli ex amministratori Nicla Virgilio, Augusto Bisceglia, Elia Barbato, Giuseppe Mariniello, Paolo Galluccio, Pasquale Diomaiuta, Daniele Sbano, insieme ai candidati alle ultime amministrative Angela Barone, Pietro Giglio, Clotilde Criscuolo, Alessandra Cervo. “Aversa – ha dichiarato l’ex amministratrice comunale Nicla Virgilio – è uno dei territori più importanti dell’agro, bisogna dare il ruolo centrale che questa città da anni aspetta di avere e con Cambiamo! sono certa che tanti uomini e donne della città normanna potranno essere il valore aggiunto di tale cambiamento. Quello di oggi è stato un momento di condivisione molto importante, soprattutto perché ci viene data la possibilità di dare un contenitore a tante persone politicamente smarrite e che finalmente hanno trovato un punto di riferimento in un’idea concreta e tangibile. Questo progetto vedrà ognuno di noi protagonisti nell’organizzare un movimento che possa dare la possibilità in futuro di dare voce a coloro i quali hanno sempre e solo seguito regole di partito attraverso pacchetti precostituiti, senza mai pensare ai reali problemi del territorio che ogni giorno attanagliano le amministrazioni comunali stanche di non poter sopperire per i continui ‘no’ che ci vengono imposti a livello centrale”.

“L’adesione di Gianluca – ha dichiarato Zinzi – è un punto di partenza serio ed importante. Una scelta che darà una motivazione in più all’impegno sul territorio presente e futuro. Aversa ha bisogno di recuperare la propria centralità, ma bisogna lavorare insieme. Sono certo che Gianluca ed i tanti amici presenti oggi costruiranno una bella squadra”.

