Arzano, scontro frontale tra auto: coinvolti 8 ragazzi, muore una 17enne

Tragico scontro frontale tra due auto, la scorsa notte, intorno all’una, ad Arzano, nel Napoletano: a bordo delle due vetture, una Mercedes Classe A e una Lancia Musa, c’erano nove giovani, tutti del posto, di cui due minori, tra cui Maria Pecorella, 17 anni, deceduta. Grave il fratello che viaggiava con lei.

L’incidente, le cui cause sono al momento incerte, si è verificato, intorno all’una, in corso D’Amato. La minorenne ha perso la vita durante il trasporto in ospedale. Gli altri ragazzi sono stati condotti negli ospedali di Napoli (Cardarelli), Frattamaggiore, Giugliano e Acerra. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Casoria.

Un messaggio di cordoglio è giunto dalla scuola calcio Fc Fenix Arzano, di cui il padre di Maria tra gli allenatori. “Con grande dolore e sgomento il presidente Cifinelli ha dichiarato “lo stato di lutto per tutta la scuola calcio e la conseguente sospensione di tutte le attività per la grave perdita della piccola Maria Pecorella. Tutta la società, il presidente, i direttori, allenatori e staff tecnico si stringe al dolore della famiglia del nostro amato mister Pecorella per la perdita della amata figlia”.